"Восстанавливаюсь после отравления ртутью". Экснардеп Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ

Бывший народный депутат Игорь Кононенко заявил, что не сможет прийти 11 января в Национальное антикоррупционное бюро на допрос, поскольку восстанавливается после отравления ртутью. Об этом экснардеп написал в Facebook.

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"К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад", – сообщил он.

По словам Кононенко, о том, что НАБУ приглашает его на допрос, он узнал из СМИ, а не предусмотренным законом способом.

Информация об отравлении Кононенко ртутью появилась в конце января 2017 года. Как сообщалось тогда, первые симптомы нардеп почувствовал в конце 2016-го, а содержание ртути в крови экснардепа превышало норму в 50 раз.

В окружении Кононенко отравление связывали с его ролью в процессах в нефтегазовом секторе, в частности вокруг компании Укргаздобыча.

Уголовное дело не заводили, так как не было заявления пострадавшего в генпрокуратуру.

5 января 2021 года сообщалось, что НАБУ вызывает Кононенко на допрос на 11 января в качестве свидетеля в деле о частной фирме Аркона Газ-Энергия.

Наталия Медведева

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