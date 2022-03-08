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Война – это не только фронт. Каждый должен быть на своем месте – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 16:32
Война – это не только фронт. Каждый должен быть на своем месте – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина должна перестраивать жизнь под экономику военного положения, а каждый украинец – стараться быть полезным на своем месте. Об этом сегодня в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Каждый украинец сегодня должен задать себе вопрос – чем я могу быть полезен армии, стране, государству? И понять, что война – это не только фронт. Война это тоже тыл, который должен быть надежным и стабильным", – сказал Шмыгаль.

Во время войны сложно заниматься обыденной работой, признает премьер, – "хочется видеть свой личный вклад в победу здесь и сейчас".

Но каждый должен быть на своем месте: "Это также героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса, каждый день идти на работу и делать свое дело. Все вы – герои, потому что работаете в своем государстве во время войны".

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Валерия Кондратова
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война с россией Денис Шмыгаль
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