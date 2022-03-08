Война – это не только фронт. Каждый должен быть на своем месте – Шмыгаль

Украина должна перестраивать жизнь под экономику военного положения, а каждый украинец – стараться быть полезным на своем месте. Об этом сегодня в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Каждый украинец сегодня должен задать себе вопрос – чем я могу быть полезен армии, стране, государству? И понять, что война – это не только фронт. Война это тоже тыл, который должен быть надежным и стабильным", – сказал Шмыгаль.

Во время войны сложно заниматься обыденной работой, признает премьер, – "хочется видеть свой личный вклад в победу здесь и сейчас".

Но каждый должен быть на своем месте: "Это также героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса, каждый день идти на работу и делать свое дело. Все вы – герои, потому что работаете в своем государстве во время войны".

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.