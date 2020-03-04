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Война на Донбассе. Освобожденного по обмену подозревают в пытках украинцев – СБУ

Война на Донбассе. Освобожденного по обмену подозревают в пытках украинцев – СБУ - Фото
Большой обмен 29 декабря 2019 года (Фото: Офис президента)
04.03.2020, 18:14

Освобожденного по обмену в декабре 2019 года гражданина подозревают в пытках украинцев

Освобожденному во время обмена пленными в декабре 2019 года украинскому гражданину объявили о подозрении в истязаниях украинцев, удерживаемых оккупировавшими Донбасс террористами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, подозреваемый во время пребывания в тюрьме боевиков на территории бывшего завода Изоляция в Донецке добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования.

Правоохранители подозревают, что он избивал и пытал своих же сограждан – как гражданских, так и пленных военнослужащих ВСУ, которых там удерживали.

Отмечается, что доказательную базу по подозреваемому собрали в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки.

Сообщается, что сотрудники СБУ во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны: жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением), ч. 1 ст. 258-3 УК (Создание террористической организации, руководство или участие в ней).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

29 декабря 2019 года на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами – были освобождены 76 граждан Украины.

8 февраля журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в рамках обмена людьми с РФ, заявил, что Евгений Бражников, которого освободили вместе с ним, принимал участие в избиении Асеева.

1 марта Асеев написал в Facebook подробности о том, как освобожденные во время обменов Бражников и Алексей Кусков пытали украинцев на оккупированной территории Донбасса. 

Медведева Наталия
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Станислав Асеев Донбасс пытки евгений бражников
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