Война разделила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й уехал с места проживания: опрос

Почти половине (44%) украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей во время полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Группа Рейтинг в результатах социологического исследования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего таких людей на востоке (54%) страны, меньше всего – на западе (39%).

Среди молодежи таких ровно половина (50%).

Помимо разделения с семьей, каждый пятый украинец (19%) вынужденно покинул свой город/село на время войны. Больше всего уехало с востока.

При этом абсолютное большинство (93%) из них планируют после войны вернуться домой.

Читайте также: Социологи спросили украинцев, что они планируют сделать после войны: опрос

"Цель – вернуться домой – стабилизирует, снижает неопределенность и делает жизнь такой, что имеет смысл при многих уже не столь актуальных смыслах", – объяснили социологи.

При этом только 58% знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что оно повреждено, а 9% – что разрушено. Остальные не знают, что с их жильем.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 3,1%.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.