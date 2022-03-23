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Война разделила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й уехал с места проживания: опрос

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23.03.2022, 15:35
Война разделила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й уехал с места проживания: опрос - Фото
Беженцы из Украины (фото - ЕРА)

Почти половине (44%) украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей во время полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Группа Рейтинг в результатах социологического исследования.

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Больше всего таких людей на востоке (54%) страны, меньше всего – на западе (39%).

Среди молодежи таких ровно половина (50%).

Война разделила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й уехал с места проживания: опрос

Помимо разделения с семьей, каждый пятый украинец (19%) вынужденно покинул свой город/село на время войны. Больше всего уехало с востока.

При этом абсолютное большинство (93%) из них планируют после войны вернуться домой.

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"Цель – вернуться домой – стабилизирует, снижает неопределенность и делает жизнь такой, что имеет смысл при многих уже не столь актуальных смыслах", – объяснили социологи.

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При этом только 58% знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что оно повреждено, а 9% – что разрушено. Остальные не знают, что с их жильем.

  • Опрос проведен 19 марта 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 3,1%.
Евгений Пилипенко
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