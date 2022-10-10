Война России против Украины превращает в роскошь обычные вещи. Мир изменится – МИД Турции

Война, которую ведет Россия против Украины, изменяет мир – обычные вещи превращаются в роскошь. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает aHaber.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам главы турецкого МИД, за последние три года мир стал быстро меняться из-за пандемии COVID-19, изменения климата и экологического кризиса – наводнений и пожаров.

Сейчас, по словам Чавушоглу, серьезные изменения в мировой порядок вносит война России против Украины.

"Российско-украинская война — это война, которая затрагивает всех нас сегодня прямо в центре Европы. Возможности, воспринимаемые нами как должное, такие как электричество, топливо, бензин, вода и даже еда, теперь превращаются в роскошь", – сказал турецкий министр.

Он заявил, что необходимо найти решения этих проблем.

"Этот процесс, этот быстро меняющийся процесс, затрагивающий людей и нашу повседневную жизнь, принесет с собой серьезные изменения", – сказал Чавушоглу, подчеркнув, что первая цель Турции – защитить свои права и интересы.

"Мы должны прежде всего защитить наши права и интересы. Наш долг – свести к минимуму влияние этих кризисов на нашу страну и нацию", – заявил глава МИД Турции.

9 октября спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Турция "протянула руку помощи" Украине. Упрекнул США и страны Запада

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.