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Война в Украине, вероятно, продолжится в 2023 году. Перспективы переговоров слабые — Fitch

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 11:51
Война в Украине, вероятно, продолжится в 2023 году. Перспективы переговоров слабые — Fitch - Фото
РСЗО оккупантов в Украине (Фото: EPA)

Война России против Украины, скорее всего, продолжится и в 2023 году, так как перспективы переговоров между сторонами слабые. Об этом сообщили в отчете рейтингового агентства Fitch.

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Аналитики считают, что полномасштабная война в Украине продолжится и в следующем году, а перспективы любого политического урегулирования путем переговоров слабые.

Отмечается, что украинская власть, которая следует подавляющему мнению общества, не уступит какую-либо территорию, оккупированную Россией, а российский диктатор Владимир Путин продолжит пытаться подорвать суверенитет и независимость Украины. 

"В то же время неясно, будет ли какая-либо из сторон иметь достаточное военное превосходство для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту", — сообщается в отчете. 

Резюмируя, агентство заявило, что российская тактика войны на истощение, которая предусматривает широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
  • Буданов также заявлял, что переломный момент в войне с Россией наступит в августе, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся.
  • Экс-командующий НАТО Ставридис считает, что война продлится еще максимум четыре-шесть месяцев.

Читайте также: Война в Украине должна закончиться, иначе последствия ощутит весь мир — экс-генсек НАТО 

Дмитрий Гриниченко
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