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Война в Украине должна закончиться, иначе последствия ощутит весь мир — экс-генсек НАТО

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 10:37
Война в Украине должна закончиться, иначе последствия ощутит весь мир — экс-генсек НАТО - Фото
Андерс Фог Расмуссен (Фото: EPA)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что война в Украине должна закончиться, иначе "последствия ощутят весь регион и мир". Об этом он заявил на заседании международной группы по гарантиям безопасности для Украины, передает пресс-служба Офиса президента. 

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По его словам, если война России против Украины не будет окончена, то "последствия ощутят весь регион и мир, так как стабильность в евроатлантическом регионе переплетается со стабильностью и безопасностью Украины". 

"Вот почему для международного сообщества целесообразно не только морально, но и стратегически решительно поддерживать безопасность Украины. Мы рассматриваем предыдущие модели, но модель гарантий для Украины будет уникальной и адаптированной к конкретным потребностям страны", — сказал Расмуссен.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
  • Буданов также заявлял, что переломный момент в войне с Россией наступит в августе, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся.
  • Ранее он также говорил, что Украина вернет все свои территории исключительно силой, иного пути нет.

Читайте также: Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев — экс-командующий силами НАТО 

Дмитрий Гриниченко
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Украина война андерс фог расмуссен
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