Воздушные силы о ПВО Patriot: Они могут прикрывать инфраструктуру, все решит командование

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot может прикрыть критическую инфраструктуру, но все решит руководство страны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Patriot помогут противодействовать российской авиации, так как необходимо бороться с носителями, а не с бомбами или ракетами.

"Будут ли они стоять на линии фронта или в глубине страны? Концентрация будет на прикрытии критической инфраструктуры, так как они сбивают баллистические ракеты. Но это будет решать высшее руководство государства", — сказал Игнат.

Он отметил, что российские летчики не будут "чувствовать себя настолько комфортно" от осознания наличия Patriot в Украине.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.