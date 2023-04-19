Воздушные силы о ПВО Patriot: Они могут прикрывать инфраструктуру, все решит командование
19.04.2023, 16:44
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot может прикрыть критическую инфраструктуру, но все решит руководство страны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Patriot помогут противодействовать российской авиации, так как необходимо бороться с носителями, а не с бомбами или ракетами.
"Будут ли они стоять на линии фронта или в глубине страны? Концентрация будет на прикрытии критической инфраструктуры, так как они сбивают баллистические ракеты. Но это будет решать высшее руководство государства", — сказал Игнат.
Он отметил, что российские летчики не будут "чувствовать себя настолько комфортно" от осознания наличия Patriot в Украине.
СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей, а система — поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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