Воздушные силы: Переводить дефицитных специалистов в пехоту не будут, но других – могут

По словам командующего Воздушными силами, решения о переводе были приняты для усиления фронта

Анатолий Кривоножко (Фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook

Переводы специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей в подразделения других родов и видов Вооруженных Сил Украины осуществляться не будут. Однако некоторых военных все же будут направлять в другие бригады, сообщил временно исполняющий обязанности командующего Воздушными силами генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

"Учитывая резонанс в медиа о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю — такие переводы осуществляться не будут", – заявил он.

Также речь не идет о переводе военных, обучавшихся за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов по расчетам мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов. Кривоножко отметил, что им "объективно тяжело" найти замену.

Однако исполняющий обязанности командующего Воздушными силами подчеркнул, что ситуация на фронте требует "непростых решений". Это, в частности, касается и перевода военных в разные роды и виды ВСУ.

"Воздушные силы уже не первый год усиливают боевых побратимов на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта", – отметил Кривоножко.

По его словам, Воздушные силы после принятых решений переводят в Сухопутные войска определенное количество военных, чтобы усилить бригады на фронте. Однако он еще раз подчеркнул, что это не будет касаться дефицитных специальностей и специалистов, задействованных для выполнения задач боевой авиацией.