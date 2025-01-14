Повітряні сили: Переводити дефіцитних фахівців у піхоту не будуть, але інших військових – можуть

За словами командувача Повітряних сил, рішення про переведення були ухвалені для посилення фронту

Анатолій Кривоножко (Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей у підрозділи інших родів та видів Збройних Сил України здійснюватися не будуть. Однак деяких військових все ж таки будуть направляти в інші бригади, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

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"Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю — такі переведення здійснюватись не будуть", – заявив він.

Також не йдеться про переведення військових, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів із розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців. Кривоножко зазначив, що їм "обʼєктивно важко" знайти заміну.

Однак виконувач обов'язків командувача Повітряних сил підкреслив, що ситуація на фронті вимагає "непростих рішень". Це, зокрема, стосується і переведення військових у різні роди та види ЗСУ.

"Повітряні сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил, і воюють на найгарячіших напрямках фронту", – зазначив Кривоножко.

За його словами, Повітряні сили після ухвалених рішень переводять у Сухопутні війська визначену кількість військових, щоб посилити бригади на фронті. Однак він ще раз підкреслив, що це не буде стосуватися дефіцитних спеціальностей й фахівців, які залучені для виконання завдань бойовою авіацією.