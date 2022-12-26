Воздушные Силы поздравляют: на самолетах готовы "подарки" для армии России – фото

Воздушные Силы опубликовали праздничное фото с подарками для российских оккупантов – ракетами, которые установлены на украинские самолеты.

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На опубликованном фото запечатлен летчик военного самолета, под крылом которого видно три ракеты. Две из них, которые украшены гирляндами, имеют головки самонаведения и крылышки.

"Свет победит тьму! Украинские пилоты готовят новогодние подарки российским оккупантам! Праздник близится!" – подписали фото в Воздушных Силах.

Еще летом на украинские самолеты советских времен МиГ-29 удалось "прикрутить" западные противорадиолокационные ракеты Harm. Их задача – уничтожать российские средства ПВО.

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Марко Сировой

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