Украинские МиГ-29 "утилизируют" ПВО россиян антирадарными ракетами AGM-88 HARM – сводка
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины массированно применяют американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM для подавления систем противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом сообщили в командовании этого рода войск.
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"Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам AGM-88 и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации ВСУ", – говорится в сообщении.
Только за сутки (21 сентября) антирадарными "хармами" поражено около 10 позиций ПВО врага, утверждают боевые авиаторы.
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Всего совершено более 15 групповых авиаударов по россиянам на разных направлениях фронта. Уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники и десятки оккупантов.
Помимо этого, зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил сбили четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.
- Оперативное командование "Юг" ночью 22 сентября сообщило, что "подтверждено уничтожение ЗРК "Бук-М2/3, четырех танков, 12 единиц автобронетехники и 41 российского военного".
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- По данным ВСУ, Россия сосредоточила у границ Украины около 800 самолетов и вертолетов.
- ВС ВСУ утверждают, что в Украине создана "уникальная система ПВО, есть много тактических приемов".
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