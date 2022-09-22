Украинские МиГ-29 "утилизируют" ПВО россиян антирадарными ракетами AGM-88 HARM – сводка

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины массированно применяют американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM для подавления систем противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом сообщили в командовании этого рода войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам AGM-88 и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации ВСУ", – говорится в сообщении.

Только за сутки (21 сентября) антирадарными "хармами" поражено около 10 позиций ПВО врага, утверждают боевые авиаторы.

Читайте также: Если Россия нанесет ядерный удар, союзники должны немедленно нанести ответный – Подоляк

Всего совершено более 15 групповых авиаударов по россиянам на разных направлениях фронта. Уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники и десятки оккупантов.

Помимо этого, зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил сбили четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.