ВСУ превратили в металлолом Су-25 россиян в Херсонской области
19.09.2022, 09:34
Су-25 ВКС РФ (скриншот)
Утром 19 сентября бойцы Воздушных сил уничтожили очередной штурмовик Су-25 оккупационной армии России. Об этом сообщили в командовании этого рода войск Вооруженных Сил Украины.
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Произошел успешный боевой эпизод в Херсонской области около 08:00 утра.
Сбитый Су-25 оккупантов пошел в зачет неназванному зенитно-ракетному подразделению Воздушных сил.
Эти боевые самолеты эксплуатируются с начала 1980-х, их основная задача – поддержка сухопутных сил над линией фронта. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии. Оценочная стоимость единицы – около $11 млн.
- В начале августа в Воздушных силах заявили, что им нужны многоцелевые западные истребители для деоккупации территорий.
- В начале осени над автотрассой сняли сверхнизкий проход украинских "сушек" после боевого задания на восточном фронте.
Смотрите видео: Летел, летел и упал. Появились кадры крушения российского Су-25
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