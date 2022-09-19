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ВСУ превратили в металлолом Су-25 россиян в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 09:34
ВСУ превратили в металлолом Су-25 россиян в Херсонской области - Фото
Су-25 ВКС РФ (скриншот)

Утром 19 сентября бойцы Воздушных сил уничтожили очередной штурмовик Су-25 оккупационной армии России. Об этом сообщили в командовании этого рода войск Вооруженных Сил Украины.

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Произошел успешный боевой эпизод в Херсонской области около 08:00 утра.

Сбитый Су-25 оккупантов пошел в зачет неназванному зенитно-ракетному подразделению Воздушных сил.

Эти боевые самолеты эксплуатируются с начала 1980-х, их основная задача – поддержка сухопутных сил над линией фронта. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии. Оценочная стоимость единицы – около $11 млн.

Смотрите видео: Летел, летел и упал. Появились кадры крушения российского Су-25

Євген Пилипенко
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война самолет Херсонская область потери авиация штурмовик воздушные силы су-25
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