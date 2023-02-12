Воздушные силы сбили еще четыре иранских дрона и одного “Орлана”

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сбили еще четыре дрона-камикадзе и один беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, вечером 11 февраля российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

”Как обычно, пуски “шахедов” осуществлялись с восточного побережья Азовского моря”, – рассказали в ВС ВСУ.

Сообщается, что с 18:40 до 21:30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений Воздушного командование "Восток" было уничтожено четыре ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.

На этом же направлении Силы обороны уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.

За сутки 11 февраля Силы обороны Украины уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 10 беспилотников.

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Наталія Медведєва

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