Воздушные силы: В начале июня у нас была потеря самолета. Россияне говорят, что сбили 20

В начале июня в Воздушных силах ВСУ была потеря одного самолета. Российское военное руководство каждый месяц сообщает, что "сбивает" по 20 украинских самолетов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Россия в своих сводках "уничтожает" в месяц по 20 самолетов, а то и больше, наших. Хочу отметить, что в июне, да, у нас была потеря самолета. Собственно, это было в начале этого месяца. К сожалению, так бывает. К сожалению, это война. У нас тоже есть потери. Но. Это один. А в их сводках – уже 20, а то и больше", – рассказал Игнат.

Он добавил, что украинская военная авиация сейчас выполняет задания с десятков оперативных аэродромов, и результаты ее боевой работы довольно высокие.

"У врага, понятно, "горит". Неоднократно враг пытался за эти крайние две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр (атака ракетами Х-22 по Днепру), и Староконстантинов", – сообщил спикер Воздушных сил, отметив, что россияне хотят уничтожить украинское оружие и самолеты.

"В Воздушных силах это прекрасно знают, понимают, есть опыт ведения войны. Самолеты, конечно, рассредоточены, самолеты прячут и они продолжают выполнять задания", – пояснил Игнат, отметив, что самолеты каждый день выполняют десятки боевых вылетов.

19 июня в ВСУ заявили, что все установки системы ПВО Patriot находятся в рабочем состоянии.

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