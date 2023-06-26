Повітряні сили: На початку червня в нас була втрата літака. Росіяни кажуть, що збили 20

На початку червня у Повітряних силах ЗСУ була втрата одного літака. Російське військове керівництво щомісяця повідомляє, що "збиває" по 20 українських літаків. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 літаків, а то й більше, наших. Хочу зазначити, що в червні, так, у нас була втрата літака. Власне, це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях – вже 20, а то й більше", – розповів Ігнат.

Він додав, що українська військова авіація зараз виконує завдання з десятків оперативних аеродромів, і результати її бойової роботи є доволі високі.

"У ворога, зрозуміло, "палає". Неодноразово ворог намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (атака ракетами Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинів", – повідомив речник Повітряних сил, зазначивши, що росіяни хочуть знищити українську зброю та літаки.

"У Повітряних силах це прекрасно знають, розуміють, є досвід ведення війни. Літаки, звичайно, що розосереджені, літаки ховають і вони продовжують виконувати завдання", – пояснив Ігнат, зазначивши, що літаки щодня виконують десятки бойових вильотів.

19 червня у ЗСУ заявили, що всі установки системи ППО Patriot перебувають у робочому стані.

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