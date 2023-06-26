RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили: На початку червня в нас була втрата літака. Росіяни кажуть, що збили 20

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 09:16
Повітряні сили: На початку червня в нас була втрата літака. Росіяни кажуть, що збили 20 - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

На початку червня у Повітряних силах ЗСУ була втрата одного літака. Російське військове керівництво щомісяця повідомляє, що "збиває" по 20 українських літаків. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 літаків, а то й більше, наших. Хочу зазначити, що в червні, так, у нас була втрата літака. Власне, це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях – вже 20, а то й більше", – розповів Ігнат.

Він додав, що українська військова авіація зараз виконує завдання з десятків оперативних аеродромів, і результати її бойової роботи є доволі високі.

"У ворога, зрозуміло, "палає". Неодноразово ворог намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (атака ракетами Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинів", – повідомив речник Повітряних сил, зазначивши, що росіяни хочуть знищити українську зброю та літаки.

"У Повітряних силах це прекрасно знають, розуміють, є досвід ведення війни. Літаки, звичайно, що розосереджені, літаки ховають і вони продовжують виконувати завдання", – пояснив Ігнат, зазначивши, що літаки щодня виконують десятки бойових вильотів.

  • 19 червня у ЗСУ заявили, що всі установки системи ППО Patriot перебувають у робочому стані.

Читайте також: Зеленський: Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиЮрій Ігнат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 