Воздушные силы: ВСУ научились противодействовать "Ланцетам". Теперь уничтожаем их больше

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Вооруженные Силы Украины научились противодействовать дронам-камикадзе "Ланцет", которые россияне активно используют для атак на линии фронта. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Силы обороны стали уничтожать больше "Ланцетов" благодаря опыту, навыкам и новым средствам поражения.

"Люди на фронте ищут новые методы противодействия. Наше производство наращивает обороты, приспосабливается к реалиям этой войны. Эффективность мобильных огневых групп с пулеметами, оптикой, прожекторами и тепловизорами будет возрастать, с каждым разом результаты лучше", — сказал Игнат.

Он отметил, что пока Украина не может покрыть всю территорию страны зенитно-ракетными комплексами.

"Мы постепенно идем к замене советского парка противовоздушной обороны, "Буки" и С-300 не вечные, они тоже изнашиваются", — резюмировал спикер ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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