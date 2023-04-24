Воздушные силы: ВСУ научились противодействовать "Ланцетам". Теперь уничтожаем их больше
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Вооруженные Силы Украины научились противодействовать дронам-камикадзе "Ланцет", которые россияне активно используют для атак на линии фронта. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Люди на фронте ищут новые методы противодействия. Наше производство наращивает обороты, приспосабливается к реалиям этой войны. Эффективность мобильных огневых групп с пулеметами, оптикой, прожекторами и тепловизорами будет возрастать, с каждым разом результаты лучше", — сказал Игнат.
Он отметил, что пока Украина не может покрыть всю территорию страны зенитно-ракетными комплексами.
"Мы постепенно идем к замене советского парка противовоздушной обороны, "Буки" и С-300 не вечные, они тоже изнашиваются", — резюмировал спикер ВСУ.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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