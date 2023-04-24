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Воздушные силы: ВСУ научились противодействовать "Ланцетам". Теперь уничтожаем их больше

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 10:19
Воздушные силы: ВСУ научились противодействовать
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Вооруженные Силы Украины научились противодействовать дронам-камикадзе "Ланцет", которые россияне активно используют для атак на линии фронта. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны стали уничтожать больше "Ланцетов" благодаря опыту, навыкам и новым средствам поражения. 

"Люди на фронте ищут новые методы противодействия. Наше производство наращивает обороты, приспосабливается к реалиям этой войны. Эффективность мобильных огневых групп с пулеметами, оптикой, прожекторами и тепловизорами будет возрастать, с каждым разом результаты лучше", — сказал Игнат.

Он отметил, что пока Украина не может покрыть всю территорию страны зенитно-ракетными комплексами. 

"Мы постепенно идем к замене советского парка противовоздушной обороны, "Буки" и С-300 не вечные, они тоже изнашиваются", — резюмировал спикер ВСУ.

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Дмитро Гриниченко
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