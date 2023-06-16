ВСУ уничтожили российский ударный вертолет на Донецком направлении

Россия потеряла очередной вертолет Ка-52 на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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"Около 21:00 на Донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

Вчера россияне тоже потеряли вертолет Ка-52 – на Таврийском направлении.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что с начала российско-украинской войны РФ потеряла 301 вертолет.

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