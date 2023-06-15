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Таврическое направление. Оккупанты потеряли вертолет Ка-52 и более четырех рот солдат

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 11:04
Таврическое направление. Оккупанты потеряли вертолет Ка-52 и более четырех рот солдат - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны продолжают движение вперед на Таврическом направлении.

Он отметил, что в течение суток враг потерял убитыми и ранеными более четырех рот солдат.

Также украинские защитники уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника – вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс "Корнет" артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", комплекс РЭБ, 3 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Орлан-30".

Кроме этого, Силы обороны уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

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Артём Джерипа
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