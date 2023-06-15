Таврическое направление. Оккупанты потеряли вертолет Ка-52 и более четырех рот солдат
15.06.2023, 11:04
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)
Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны продолжают движение вперед на Таврическом направлении.
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Он отметил, что в течение суток враг потерял убитыми и ранеными более четырех рот солдат.
Также украинские защитники уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника – вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс "Корнет" артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", комплекс РЭБ, 3 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Орлан-30".
Кроме этого, Силы обороны уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
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