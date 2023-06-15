Таврійський напрямок. Окупанти втратили вертоліт Ка-52 та понад чотири роти солдатів

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують рух вперед на Таврійському напрямку.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що впродовж доби ворог втратив вбитими та пораненими понад чотири роти солдатів.

Також українські захисники знищили та пошкодили 59 одиниць військової техніки противника - вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1"Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Окрім цього Сили оборони знищили ворожий склад з боєприпасами.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Донецький напрямок. Полонений рецидивіст від Міноборони РФ сидів шість разів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.