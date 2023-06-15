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Таврійський напрямок. Окупанти втратили вертоліт Ка-52 та понад чотири роти солдатів

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 11:04
Таврійський напрямок. Окупанти втратили вертоліт Ка-52 та понад чотири роти солдатів - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують рух вперед на Таврійському напрямку.

Він зазначив, що впродовж доби ворог втратив вбитими та пораненими понад чотири роти солдатів.

Також українські захисники знищили та пошкодили 59 одиниць військової техніки противника - вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1"Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Окрім цього Сили оборони знищили ворожий склад з боєприпасами.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

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Артем Джеріпа
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війнавтратинаступЗапорізька областьОлександр Тарнавськийтаврійський напрямок
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