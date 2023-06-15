Таврійський напрямок. Окупанти втратили вертоліт Ка-52 та понад чотири роти солдатів
15.06.2023, 11:04
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)
Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують рух вперед на Таврійському напрямку.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Він зазначив, що впродовж доби ворог втратив вбитими та пораненими понад чотири роти солдатів.
Також українські захисники знищили та пошкодили 59 одиниць військової техніки противника - вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1"Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".
Окрім цього Сили оборони знищили ворожий склад з боєприпасами.
- 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
- 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
Дивіться також: Донецький напрямок. Полонений рецидивіст від Міноборони РФ сидів шість разів – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Наступ ЗСУ. Є просування Сил оборони в районі Волновахи, тенденція хороша — голова ОВА 14.06.2023Міноборони: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, йдуть важкі бої 14.06.2023Генштаб про наступ: ЗСУ мають частковий успіх, бої у напрямку Бердянська. У РФ великі втрати 14.06.2023
Останні новини
Коментарі