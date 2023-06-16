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ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер на Донецькому напрямку

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 22:29
ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер на Донецькому напрямку - Фото
Гелікоптер Ка-52 (Фото — Рособоронекспорт)

Росія втратила черговий гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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"Близько 21:00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
  • Вчора росіяни теж втратили гелікоптер Ка-52 – на Таврійському напрямку.
  • У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що від початку російсько-української війни РФ втратила 301 гелікоптер.
Оксана Житнюк
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