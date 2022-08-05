Воздушные тревоги почти по всей Украине были из-за вылетов российских бомбардировщиков

Сегодня, 5 августа, почти по всей Украине были объявлены воздушные тревоги из-за вылетов российских дальних стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в ходе брифинга 5 августа.

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Игнат рассказал, что в эти сутки в Украине были объявлены воздушные тревоги, так как был вылет самолетов Ту-22М3 (дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев/разведчиков) с аэродрома Шайковка, расположенного в Калужской области РФ.

"Они совершали тренировочные полеты, однако вероятность нанесения ими ударов была тоже высокой", – сказал спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что в прифронтовых населенных пунктах воздушные тревоги обычно практически никогда не выключаются, так как российские оккупанты регулярно применяют там реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Около двух часов ночи 5 августа почти по всей Украине были объявлены воздушные тревоги:

В ночь на 5 августа российские войска ударили ракетой X-59 "Овод" рядом с Запорожьем. Также россияне ударили ночью по Никополю дважды из "Градов": прилетело 40 реактивных снарядов.

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Оксана Житнюк

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