Возросло количество жертв террористического удара России по Херсону
24.12.2022, 18:33
Фото: Нацполиция
В результате сегодняшнего террористического удара России по Херсону погибли 10 мирных жителей, 55 ранены. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его информации, враг бил по центру города из "Градов".
"На данный момент у нас 55 раненых... и 10 погибших", – сказал Янушевич. 18 человек из числа раненых находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, обстрел города не останавливается и в настоящее время. "Спасатели работают в сверхсложных условиях", – отметил глава ОВА.
- Сегодня Россия обстреляла центр Херсона.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара России по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.
- Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии