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Возросло количество жертв террористического удара России по Херсону

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 18:33
Возросло количество жертв террористического удара России по Херсону - Фото
Фото: Нацполиция

В результате сегодняшнего террористического удара России по Херсону погибли 10 мирных жителей, 55 ранены. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

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По его информации, враг бил по центру города из "Градов".

"На данный момент у нас 55 раненых... и 10 погибших", – сказал Янушевич. 18 человек из числа раненых находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, обстрел города не останавливается и в настоящее время. "Спасатели работают в сверхсложных условиях", – отметил глава ОВА.

  • Сегодня Россия обстреляла центр Херсона.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара России по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.
Вадим Ребрина
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обстрел Херсон ярослав янушевич
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