Возвращение медиа в Раду. Юрчишин: Журналисты будут работать на ротационной основе
После получения доступа к кулуарам Верховной Рады журналисты будут работать там на ротационной основе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.
"Формируется определенный ротационный принцип, когда те журналисты, которые уже были однажды, на следующий день будут вынуждены уступить своим коллегам. Мы предлагаем создать что-то вроде парламентского клуба журналистов, корреспондентов парламентского направления, которые бы сами определяли принцип этой ротации", – заявил он.
По словам Юрчишина, ротационный принцип будет логичным из-за ограниченного количества укрытий в парламенте.
Народная избранница от Слуги народа, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук ответила на вопрос, в каком формате журналисты будут освещать информацию с заседаний парламента.
По ее словам, о прямых эфирах из Рады речь не идет, это будет позже, когда улучшится ситуация с безопасностью. Скорее всего, журналисты будут работать в таких же условиях, как и нардепы: информацию позволят осветить через час после заседания парламента, добавила Кравчук.
Поднимая вопрос дат, когда журналисты смогут взяться за работу в Раде, она выразила сомнение, что это будет сразу после Пасхи.
"Должны пройти обучение безопасности, нужно будет посмотреть, как быстро можно будет спуститься с третьего этажа в укрытие", – сказала она.
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- 7 марта стало известно, что в Верховной Раде рассматривают возможность возвращения в кулуары парламента журналистов.
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