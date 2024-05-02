Возвращение медиа в Раду. Юрчишин: Журналисты будут работать на ротационной основе

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

После получения доступа к кулуарам Верховной Рады журналисты будут работать там на ротационной основе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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"Формируется определенный ротационный принцип, когда те журналисты, которые уже были однажды, на следующий день будут вынуждены уступить своим коллегам. Мы предлагаем создать что-то вроде парламентского клуба журналистов, корреспондентов парламентского направления, которые бы сами определяли принцип этой ротации", – заявил он.

По словам Юрчишина, ротационный принцип будет логичным из-за ограниченного количества укрытий в парламенте.

Народная избранница от Слуги народа, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук ответила на вопрос, в каком формате журналисты будут освещать информацию с заседаний парламента.

По ее словам, о прямых эфирах из Рады речь не идет, это будет позже, когда улучшится ситуация с безопасностью. Скорее всего, журналисты будут работать в таких же условиях, как и нардепы: информацию позволят осветить через час после заседания парламента, добавила Кравчук.

Поднимая вопрос дат, когда журналисты смогут взяться за работу в Раде, она выразила сомнение, что это будет сразу после Пасхи.

"Должны пройти обучение безопасности, нужно будет посмотреть, как быстро можно будет спуститься с третьего этажа в укрытие", – сказала она.

В конце 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го среди украинцев возросла критика органов власти, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Доля доверяющих Верховной Раде снизилась с 35% до 15%, а доля недоверяющих – выросла с 34% до 61%.

7 марта стало известно, что в Верховной Раде рассматривают возможность возвращения в кулуары парламента журналистов.

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