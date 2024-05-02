Повернення медіа в Раду. Юрчишин: Журналісти працюватимуть на ротаційній основі

Ярослав Юрчишин та Євгенія Кравчук окреслили деталі, які стосуються повернення журналістів до роботи у парламенті

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Після отримання доступу до кулуарів Верховної Ради, журналісти працюватимуть там на ротаційній основі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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"Формуватиметься певний ротаційний принцип, коли ті журналісти, які вже були одного дня, наступного дня будуть вимушені поступитися своїм колегам. Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації", – заявив він.

За словами Юрчишина, ротаційний принцип буде логічним через обмежену кількість укриттів у парламенті.

Народна обраниця від Слуги народу, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук відповіла на запитання, в якому форматі журналісти висвітлюватимуть інформацію із засідань парламенту.

За її словами, про прямі ефіри з Ради не йдеться, це буде пізніше, коли покращиться безпекова ситуація. Скоріш за все, журналісти працюватимуть у таких самих умовах, як і нардепи: інформацію дозволять висвітлити через годину після засідання парламенту, додала Кравчук.

Порушуючи питання дат, коли журналісти зможуть взятися за роботу у Раді, вона висловила сумнів, що це буде одразу після Великодня.

"Мають пройти безпекові навчання, потрібно буде подивитися, як швидко можна буде спуститися з третього поверху в укриття", – сказала вона.

Наприкінці 2023 року проти грудня 2022 року серед українців зросла критика органів влади, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології. Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, – зросла з 34% до 61%.

7 березня стало відомо, що у Верховній Раді розглядають можливість повернення до кулуарів парламенту журналістів.

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