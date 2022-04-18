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Впервые с начала войны. На польской границе в Украину въехало больше людей, чем выехало

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 03:47
Впервые с начала войны. На польской границе в Украину въехало больше людей, чем выехало - Фото
Беженцы из Украины в Польше (Фото: EPA-EFE/Pawel Supernak)

16 апреля, впервые с начала полномасштабной войны с Россией, в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы.

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Как отмечается, все больше украинцев возвращаются в страну – либо навестить родственников, либо вернуться домой.

Данные польских пограничников показывают, что в субботу в Украину въехали 22 000 человек, а выехали 19 200 человек.

По информации BBC, некоторые беженцы возвращаются, чтобы встретиться с семьей, возможно всего на несколько дней, и остаются недалеко от границы.

Другие украинцы возвращаются домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждения официальных лиц, таких как мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что возвращаться в город пока небезопасно.

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Наталия Медведева
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беженцы польша
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