Впервые с начала войны. На польской границе в Украину въехало больше людей, чем выехало
16 апреля, впервые с начала полномасштабной войны с Россией, в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы.
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Как отмечается, все больше украинцев возвращаются в страну – либо навестить родственников, либо вернуться домой.
Данные польских пограничников показывают, что в субботу в Украину въехали 22 000 человек, а выехали 19 200 человек.
По информации BBC, некоторые беженцы возвращаются, чтобы встретиться с семьей, возможно всего на несколько дней, и остаются недалеко от границы.
Другие украинцы возвращаются домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждения официальных лиц, таких как мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что возвращаться в город пока небезопасно.
- 9 апреля сообщалось, что с 24 февраля Украину покинули 4,44 млн человек.
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