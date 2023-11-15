Впервые в истории Россия исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", – заявил Зеленский.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что сначала Москву выгнали из Международного суда ООН по результатам выборов – впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.

"Теперь Москва выброшена из Исполнительного комитета ЮНЕСКО, опять же – впервые в своей истории. Продолжение следует!" – написал Кислица.

Согласно опубликованным на сайте ЮНЕСКО результатам голосования, в группу II "Восточная Европа" Исполнительного совета ЮНЕСКО, куда входила РФ, избрана Сербия (137 голосов), Албания (134), Словакия (117) и Чехия (99).

В октябре 2022 года Зеленский призвал исключить РФ из ЮНЕСКО в связи с многочисленными ударами армии РФ по культурным и образовательным учреждениям: – Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО?".

В начале августа 2023-го Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом лишить РФ членства в ЮНЕСКО.

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