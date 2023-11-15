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Вперше в історії Росію виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 22:03
Вперше в історії Росію виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО - Фото
Фото - unesco.org

Вперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати", – заявив Зеленський.

Представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав, що спочатку Москву вигнали з Міжнародного суду ООН за результатами виборів – вперше з моменту його заснування представник РФ не пройшов до складу суду.

"Тепер Москва викинута з Виконавчого комітету ЮНЕСКО, знову ж таки – вперше в своїй історії. Далі буде!" – написав Кислиця.

Згідно з опублікованими на сайті ЮНЕСКО результатами голосування, до групи ІІ "Східна Європа" Виконавчої ради ЮНЕСКО, куди входила РФ, наразі обрано Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) і Чехію (99).

  • У жовтні 2022 року Зеленський закликав виключити РФ з ЮНЕСКО у зв'язку з численними ударами армії РФ по культурних та освітніх закладах: Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО?".
  • На початку серпня 2023-го Рада звернулась до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів із закликом позбавити РФ членства в ЮНЕСКО.
Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийЮНЕСКО
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