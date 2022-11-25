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Враг атакует под Бахмутом и Авдеевкой, обстреливает Херсон и область через Днепр – Генштаб

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25.11.2022, 18:36
Враг атакует под Бахмутом и Авдеевкой, обстреливает Херсон и область через Днепр – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий под Бахмутом и Авдеевкой, освобожденную правобережную часть Херсонской области оккупанты обстреливают с левого берега Днепра. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 25 ноября.

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Россияне обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Их основные усилия на ведении наступательных действий сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Активную оборону враг ведет на Купянском и Лиманском, а также на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения войск противника, а также три удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления и пять районов сосредоточения российских войск.

  • Ранее сегодня британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.
  • В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

Читайте также: В ВСУ описали, как воюет РФ под Бахмутом – вагнеровцев запугивают, мобилизованные не умеют

Наталія Медведєва
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