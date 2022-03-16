До 40% подразделений РФ утратили боеспособность или уничтожены – Генштаб ВСУ
Вчера, 15 марта, бойцам ВСУ удалось остановить российских оккупантов на Николаевском направлении. Враг перебрасывает в Украину дополнительные группы войск из сводных подразделений, ранее понесших потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Уточняется, что в России досрочно выпущены курсанты военных вузов, чтобы отправить их на войну в Украину.
По направлениям ситуация следующая:
На Волынском направлении без видимых изменений – захватчики усиленно охраняют украинско-белорусскую границу.
В Полесском направлении наступления оккупантов не было. Известно о минировании – враг создает опасные условия для передвижения мирного населения Украины.
На Северском направлении противник вел разведку. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.
На Слобожанском направлении враг безуспешно пытается перекрыть доступ к Сумам с южного направления и блокировать Изюм.
На Донецком направлении попытались продвинуться к Рубежному, Северодонецку, Лисичанску, но безуспешно – понесли значительные потери. Аналогичная ситуация с Авдеевкой и Попасной.
На Южнобужском направлении враг не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. Слаженная работа ВСУ – и в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.
В Мариуполе ситуация остается критической – противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах.
"В целом по состоянию на 15 марта 2022 г. враг потерял (уничтожена полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", – говорится в сообщении Генштаба.
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