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Враг за сутки не продвинулся ни на одном участке фронта. Сводка от Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 13:28
Враг за сутки не продвинулся ни на одном участке фронта. Сводка от Арестовича - Фото
Алексей Арестович (Скриншот с видео)

Российские оккупанты за прошедшие сутки не сумели продвинуться ни на одном участке фронта. Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Наоборот, по предварительным данным, которые еще требуют уточнения, Вооруженные силы Украины освободили на Харьковщине город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром", – отметил он.

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Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Житомир, Харьков, Чернигов, Мариуполь, по Сумской области. "Наши Вооруженные силы наносят удары в ответ, контратакуют на отдельных участках", – отметил он.

Новым фактором Арестович называет резкое увеличение интенсивности информационно-психологических операций России. Это значит, что российским войскам "плохо даются упражнения на земле и в воздухе", считает он и рекомендует не реагировать на эти спецоперации.

Ссылаясь на данные Минобороны, Арестович перечислил ориентировочные потери противника на утро 7 марта: личного состава — более 11 000, танков — 290 ("это танковая дивизия, между прочим"), боевых бронированных машин — 999, артиллерийских систем — 117, реактивных систем залпового огня — 50, средств ПВО — 23, самолетов — 46, вертолетов — 68, автомобильной техники — 454, кораблей и катеров — 3, цистерн с ГСМ — свыше 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

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Валерия Кондратова
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война с россией Алексей Арестович
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