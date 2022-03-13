Вражеские потери: Генштаб ВСУ обновил данные
13.03.2022, 09:16
Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с 24 февраля по 13 марта:
- личный состав - более 12 000 человек,
- танки – 374,
- боевые бронированные машины – 1226,
- артиллерийские системы – 140,
- реактивные системы залпового огня – 62,
- средства ПВО – 34,
- самолеты – 74,
- вертолеты – 86,
- автомобильная техника – 600,
- корабли и катера – 3,
- цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7
Данные уточняются. Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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