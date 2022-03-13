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Вражеские потери: Генштаб ВСУ обновил данные

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 09:16

Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с 24 февраля по 13 марта:

  • личный состав - более 12 000 человек,
  • танки – 374,
  • боевые бронированные машины – 1226,
  • артиллерийские системы – 140,
  • реактивные системы залпового огня – 62,
  • средства ПВО – 34,
  • самолеты – 74,
  • вертолеты – 86, 
  • автомобильная техника – 600,
  • корабли и катера – 3,
  • цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой  интенсивностью боевых действий.

Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ потери врага
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