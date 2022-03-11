ВС ВСУ при помощи Bayraktar уничтожили пункт управления оккупантов – видео

На Киевском направлении Воздушные Силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!" – написал он.

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Вадим Ребрина

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