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ВС ВСУ при помощи Bayraktar уничтожили пункт управления оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 22:38

На Киевском направлении Воздушные Силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!" – написал он.

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Вадим Ребрина
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Bayraktar ВСУ война Валерий Залужный
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