ВС ВСУ при помощи Bayraktar уничтожили пункт управления оккупантов – видео
11.03.2022, 22:38
На Киевском направлении Воздушные Силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!" – написал он.
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