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Все, кто оправдывает войну РФ против Украины, будут изолированы от мира – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 20:46
Все, кто оправдывает войну РФ против Украины, будут изолированы от мира – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против граждан России и связанных с ней лиц за оправдание войны РФ против Украины. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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"Есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан России и связанных с ней лиц, оправдывающих войну, помогающих ее вести или воспевающих государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц", – сказал Зеленский.

"Все, чей голос звучит в унисон с грохотом русской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", – добавил он.

  • Сегодня, 7 января, президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры, поддержавших агрессию РФ против Украины.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции война
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