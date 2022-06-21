Все страны Евросоюза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – Bloomberg

Все страны Европейского Союза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Как отмечается, 27 государств-членов Евросоюза намерены официально предоставить Украине статус кандидата позднее на этой неделе.

По информации источников Bloomberg, 20 июня состоялась встреча послов ЕС, на которой никто не возражал против этого решения.

Сообщается, что блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня, и тогда рекомендации Еврокомиссии, как ожидается, будут одобрены.

Окончательное решение о предоставлении статуса и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно вступит в силу.

Согласно проекту выводов саммита, с которым ознакомился Bloomberg, предлагаемая формулировка еще не зафиксирована в письменном виде.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.

23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

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Наталия Медведева

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