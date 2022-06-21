UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Все страны Евросоюза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 03:51
Все страны Евросоюза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – Bloomberg - Фото
Во время встречи послов ЕС 20 июня (Фото: EPA)

Все страны Европейского Союза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 27 государств-членов Евросоюза намерены официально предоставить Украине статус кандидата позднее на этой неделе.

По информации источников Bloomberg, 20 июня состоялась встреча послов ЕС, на которой никто не возражал против этого решения.

Сообщается, что блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня, и тогда рекомендации Еврокомиссии, как ожидается, будут одобрены.

Окончательное решение о предоставлении статуса и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно вступит в силу.

Согласно проекту выводов саммита, с которым ознакомился Bloomberg, предлагаемая формулировка еще не зафиксирована в письменном виде.

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кандидат в ЕС евросовет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 