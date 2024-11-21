"Всегда готов наброситься". Меркель в мемуарах рассказала, каким был для нее Путин

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021" вспомнила российского диктатора Владимира Путина как того, кто "всегда настороже, чтобы избежать плохого отношения к себе, и всегда готов наброситься на других", передает Die Zeit.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я воспринимала его как человека, который всегда настороже, чтобы избежать плохого отношения к себе, и всегда готов наброситься на других. Вы можете считать все это детским, достойным осуждения, можете качать головой. Но это не снимало Россию с карты мира", — пишет Меркель.

В книге она упомянула выступление диктатора РФ на 43-й Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года.

По словам Меркель, Путин "говорил быстро, иногда свободно, вероятно, сам написал большинство, если не каждое слово".

Меркель отметила, что многие страны Центральной и Восточной Европы "вообще не имели стимула инвестировать в отношения с Россией". По ее словам, создавалось впечатление, что эти государства желали, чтобы Россия просто исчезла.

Бывший немецкий лидер отмечает, что Россия как государство с мощным ядерным арсеналом продолжала существовать и оставалась важным геополитическим игроком. Она подчеркивает, что Россия входит в пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето вместе с США, Францией, Великобританией и Китаем, что делает ее роль незаменимой на международной арене.

20 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский заявил Fox News, что страны могут идти на контакт с Россией, но только на уровне разведок. Путина нужно воспринимать как убийцу, чего не сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, инициировав телефонный звонок, добавил глава государства.