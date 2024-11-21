"Завжди готовий накинутися". Меркель у мемуарах розповіла, яким був для неї Путін

Володимир Путін та Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" згадала російського диктатора Володимира Путіна як того, хто "завжди насторожі, щоб уникнути поганого ставлення до себе, і завжди готовий накинутися на інших", передає Die Zeit.

"Я сприймала його як людину, яка завжди насторожі, щоб уникнути поганого ставлення до себе, і завжди готова накинутися на інших. Ви можете вважати все це дитячим, гідним осуду, можете хитати головою. Але це не знімало Росію з мапи світу", — пише Меркель.

У книжці вона пригадала виступ диктатора РФ на 43-й Мюнхенській конференції 10 лютого 2007 року.

За словами Меркель, Путін "говорив швидко, інколи вільно, ймовірно, сам написав більшість, якщо не кожне слово".

Меркель зауважила, що багато країн Центральної та Східної Європи "взагалі не мали стимулу інвестувати у відносини з Росією". За її словами, створювалося враження, ніби ці держави бажали, щоб Росія просто зникла.

Колишня німецька лідерка наголошує, що Росія як держава з потужним ядерним арсеналом продовжувала існувати й залишалася важливим геополітичним гравцем. Вона підкреслює, що Росія входить до п’ятірки постійних членів Ради Безпеки ООН із правом вето разом зі США, Францією, Великою Британією та Китаєм, що робить її роль незамінною на міжнародній арені.

20 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський заявив Fox News, що країни можуть йти на контакт із Росією, але тільки на рівні розвідок. Путіна потрібно сприймати як вбивцю, чого не зробив німецький канцлер Олаф Шольц, ініціювавши телефонний дзвінок, додав глава держави.