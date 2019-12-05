Всем фигурантам дела Альперина избрали меру пресечения

Вадим Альперин (скриншот из видео)

Всем 11 подозреваемым по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина избраны меры пресечения. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Facebook.

Сам Альперин ранее вышел из следственного изолятора, уплатив залог 70 млн грн. Его партнеру определено содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога, содержание под стражей с альтернативой внесения 2 017 050 грн залога избрано для исполняющего обязанности отдела таможенного поста "Столичный"; бывшей директору департамента ГФС, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест.

Сотруднику офиса организатора преступной схемы избран залог 576 300 гривен, и залог 192 100 гривен - для одного из инспекторов таможни.

Сейчас прокурор САП подал девять апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

САП отмечает, что 5 декабря в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение Антикоррупционного суда о применении к Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн гривен залога, однако по ходатайству защиты рассмотрение было перенесено на 12 декабря.

По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Альперин сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн, но затем вышел, заплатив залог.

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