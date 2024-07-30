Вслед за Польшей. Чехия рассматривает возможность создания легиона из украинских беженцев

В Минобороны страны считают, что к легиону могли бы присоединиться украинцы по национальности, имеющие гражданство Чехии

Премьер-министр Денис Шмигаль и его чешский коллега Петр Фиала. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Чехия рассматривает возможность создания Украинского легиона из беженцев, проживающих на территории страны. Такую инициативу ранее ввела Польша. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, цитирует Radio Prague.

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Чернохова отметила, что страна рассматривает возможность того, чтобы украинские беженцы "добровольно, без всякого принуждения и давления", могли присоединиться к легиону.

Она считает, что это "имело бы смысл", ведь украинская община, которая живет в Чехии – многочисленная.

К легиону, по словам Черноховой, также могли бы присоединиться украинцы по национальности, которые имеют гражданство Чехии.