Вслед за Польшей. Чехия рассматривает возможность создания легиона из украинских беженцев
Премьер-министр Денис Шмигаль и его чешский коллега Петр Фиала. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Чехия рассматривает возможность создания Украинского легиона из беженцев, проживающих на территории страны. Такую инициативу ранее ввела Польша. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, цитирует Radio Prague.

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Чернохова отметила, что страна рассматривает возможность того, чтобы украинские беженцы "добровольно, без всякого принуждения и давления", могли присоединиться к легиону.

Она считает, что это "имело бы смысл", ведь украинская община, которая живет в Чехии – многочисленная.

К легиону, по словам Черноховой, также могли бы присоединиться украинцы по национальности, которые имеют гражданство Чехии.

  • 8 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
  • В нем говорится, что страны договорились о формировании из украинцев, находящихся на территории стран Европейского Союза, добровольческого военного подразделения.
  • 10 июля стало известно, что сотни проживающих в Польше украинцев уже выразили желание вступить в Украинский легион.
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