Вслед за Польшей. Чехия рассматривает возможность создания легиона из украинских беженцев
Чехия рассматривает возможность создания Украинского легиона из беженцев, проживающих на территории страны. Такую инициативу ранее ввела Польша. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, цитирует Radio Prague.
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Чернохова отметила, что страна рассматривает возможность того, чтобы украинские беженцы "добровольно, без всякого принуждения и давления", могли присоединиться к легиону.
Она считает, что это "имело бы смысл", ведь украинская община, которая живет в Чехии – многочисленная.
К легиону, по словам Черноховой, также могли бы присоединиться украинцы по национальности, которые имеют гражданство Чехии.
- 8 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
- В нем говорится, что страны договорились о формировании из украинцев, находящихся на территории стран Европейского Союза, добровольческого военного подразделения.
- 10 июля стало известно, что сотни проживающих в Польше украинцев уже выразили желание вступить в Украинский легион.