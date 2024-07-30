Услід за Польщею. Чехія розглядає можливість створення легіону з українських біженців
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його чеський колега Петр Фіала. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Чехія розглядає можливість створення Українського легіону з біженців, які проживають на території країни. Таку ініціативу раніше запровадила Польща.  Про це повідомила міністерка оборони Яна Чернохова, цитує Radio Prague.

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Чернохова зазначила, що країна розглядає можливість того, аби українські біженці "добровільно, без ніякого примусу й тиску", могли доєднатися до легіону.

Вона вважає, що це "мало б сенс", адже українська громада, яка живе у Чехії – численна.

До легіону, за словами Чернохової, також могли б приєднатися українці за національністю, які мають громадянство Чехії.

  • 8 липня президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.
  • У ній, зокрема, йдеться про те, що країни домовилися про формування з українців, які перебувають на території країн Європейського Союзу, добровольчого військового підрозділу. 
  • 10 липня стало відомо, що сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до Українського легіону.
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