Услід за Польщею. Чехія розглядає можливість створення легіону з українських біженців

У Міноборони країни вважають, що до легіону могли б приєднатися українці за національністю, які мають громадянство Чехії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його чеський колега Петр Фіала. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Чехія розглядає можливість створення Українського легіону з біженців, які проживають на території країни. Таку ініціативу раніше запровадила Польща. Про це повідомила міністерка оборони Яна Чернохова, цитує Radio Prague.

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Чернохова зазначила, що країна розглядає можливість того, аби українські біженці "добровільно, без ніякого примусу й тиску", могли доєднатися до легіону.

Вона вважає, що це "мало б сенс", адже українська громада, яка живе у Чехії – численна.

До легіону, за словами Чернохової, також могли б приєднатися українці за національністю, які мають громадянство Чехії.