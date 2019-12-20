ВСП отказался увольнять судью, запретившего Майдан

Вчера, 19 декабря, Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, запретившего в 2013 году проведение массовых акций в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
ВСП рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении Санина и принял решение, что в оценке судьи по критериям профессиональной этики и добропорядочности отсутствуют какие-либо аргументы со ссылкой на конкретные обстоятельства, по которым Санин не соответствует этим критериям.
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