ВСП отказался увольнять судью, запретившего Майдан

Богдан Санин (Фото: скриншот из видео)

Вчера, 19 декабря, Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, запретившего в 2013 году проведение массовых акций в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

ВСП рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении Санина и принял решение, что в оценке судьи по критериям профессиональной этики и добропорядочности отсутствуют какие-либо аргументы со ссылкой на конкретные обстоятельства, по которым Санин не соответствует этим критериям.

1 декабря 2013 года судья Санин принял решение о запрете акций протеста в Киеве до 7 января 2014 года.

25 апреля 2018 года ВККС рекомендовала уволить Санина.

Читайте также: США и Британия предложили кандидатов в комиссию по этике судей