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ВСП отказался увольнять судью, запретившего Майдан

ВСП отказался увольнять судью, запретившего Майдан - Фото
Богдан Санин (Фото: скриншот из видео)
20.12.2019, 16:32

Решение обоснованно недостаточной аргументацией за увольнение Санина со стороны квалификационной комиссии

Вчера, 19 декабря, Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, запретившего в 2013 году проведение массовых акций в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

ВСП рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении Санина и принял решение, что в оценке судьи по критериям профессиональной этики и добропорядочности отсутствуют какие-либо аргументы со ссылкой на конкретные обстоятельства, по которым Санин не соответствует этим критериям.

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