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США и Британия предложили кандидатов в комиссию по этике судей

США и Британия предложили кандидатов в комиссию по этике судей - Фото
По итогам проверку судьи могут быть уволены (Фото: pixabay.com)
28.11.2019, 14:51

Комиссия будет оценивать добропорядочность судей Верховного суда, ВСП и ВККС

27 ноября Агентство США по международному развитию и посольство Великобритании направили в адрес Высшего совета правосудия предложения по международным экспертам в комиссию по вопросам добропорядочности и этики судей. Об этом сообщает Офис президента.

В состав комиссии были предложены три кандидатуры (Карлос Кастерсана - член Международного антикоррупционного совета (МАКС) в Украине, Джованни Кесслер - член МАКС, Роберт Корди - экс-начальник Федерального управления по борьбе с коррупцией в госсфере США), а также одна резервная (Клаудиа Эскобар - экс-судья апелляционного суда Гватемалы) в случае, если кто-то из трех предложенных не сможет работать в комиссии. 

Таким образом, США и Великобритания выполнили норму закона, по которой международные и иностранные организации подают свои предложения в течение 20 с момента его вступления в силу. Еще трех членов в состав комиссии должен делегировать Высший совет правосудия.

  • 16 октября Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве и статусе судей, которым, в частности, предусматривается создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Она имеет полномочия оценивания членов ВСП, Высшей квалификационной комиссии судей и судей Верховного суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае несоответствия, инициировать их увольнение.

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