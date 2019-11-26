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В ГПУ сказали, сколько прокуроров завалили второй этап аттестации

В ГПУ сказали, сколько прокуроров завалили второй этап аттестации - Фото
Переаттестация прокуроров (Фото: facebook.com/vik.chumak)
26.11.2019, 13:45

Прошедших тестирование на общие способности ждет собеседование

Тестирование на общие способности и навыки в рамках аттестации успешно прошли 769 прокуроров Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Не сумели набрать необходимые 93 балла 24 прокурора, еще двое не явились на экзамен.

Тестирование было вторым этапом аттестации. На третьем, завершающем этапе, прокуроров ожидает собеседование с проверкой на добропорядочность. По ее результатам кадровая комиссия примет решение об успешности прохождения аттестации.

Справка. В сентябре был принят закон о реформе прокуратур, он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСКНа первом этапе аттестации была отсеяна почти треть прокуроров.

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