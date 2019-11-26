В ГПУ сказали, сколько прокуроров завалили второй этап аттестации

Переаттестация прокуроров (Фото: facebook.com/vik.chumak)

Тестирование на общие способности и навыки в рамках аттестации успешно прошли 769 прокуроров Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Не сумели набрать необходимые 93 балла 24 прокурора, еще двое не явились на экзамен.

Тестирование было вторым этапом аттестации. На третьем, завершающем этапе, прокуроров ожидает собеседование с проверкой на добропорядочность. По ее результатам кадровая комиссия примет решение об успешности прохождения аттестации.

Справка. В сентябре был принят закон о реформе прокуратур, он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК. На первом этапе аттестации была отсеяна почти треть прокуроров.