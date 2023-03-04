Встреча с инста-блогерами и награда ГУР для Ксюши Манекен. Подоляк: Не нужно конспирологии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ажиотаж в соцсетях из-за своей встречи с Instagram-блогерами, а также из-за получения блогершей Ксюшей Манекен награды от Главного управления разведки Минобороны. Подоляк призвал украинцев не искать конспирологию, где ее нет.

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Вчера ряд украинских блогеров публиковали в сторис фото и видео с Подоляком. На встрече были блогеры с многотысячной аудиторией, в аккаунтах которых в основном развлекательный или лайфстайл-контент. Они задавали Подоляку разные вопросы, в том числе о том, когда кончится война. Подоляк заверил, что в этом году.

Особое внимание пользователи соцсетей обратили на экс-эскортницу Оксану Волощук, называющую себя Ксюша Манекен. У нее среди фото и видео с Подоляком также было фото награды от ГУР.

За что именно украинская разведка наградила блогершу, Ксюша Манекен не стала рассказывать, а на "хейт" на этот счет ответила, что украинцам следует больше доверять государству, ведь просто так такие награды не дают.

Тему с награждением Ксюши Манекен Подоляк комментировать не стал: "Ни Офис президента, ни я лично, разумеется, не давали никаких наград присутствующим блогерам. Тем более "наград других ведомств". Это абсолютно невозможно. За награждения военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку.

Комментируя саму встречу, Подоляк отметил, что уже девять лет идет гибридная война, которая, кроме боевого фактора, имеет информационную составляющую, "поэтому мы должны привлекать все инструменты для противодействия российскому влиянию в Украине и мире".

"Каждый инфлюенсер – это отдельный канал информации для своей аудитории, которая измеряется сотнями, тысячами и миллионами людей. На мой взгляд, сообщество блогеров должно быть на одной волне – прогосударственной и проукраинской", – отметил советник главы ОП.

По его словам, целью встречи было наладить коммуникацию с инфлюенсерами, рассказать об информационной гигиене, этической составляющей коммуникации в период войны и обсудить, как они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ.

Подоляк подчеркнул, что продолжит проводить "множество" непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях.

"Вчера состоялась одна из них. Разные аудитории – разные офреки... Поэтому не нужно конспирологии там, где ее нет. Подобные встречи не являются элитарными или для отличия каких-либо достижений <...> Наша задача – вести разъяснительную работу, привлекая все возможные инструменты", – добавил Подоляк.

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Оксана Житнюк

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