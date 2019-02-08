Встреча с кандидатом под Киевом: минирование авто и дымовые шашки

Одна из дымовых шашек (фото - facebook.com/mvs.gov.ua)

В Белой церкви Киевской области сорвали встречу с избирателями кандидата в президенты Юлией Тимошенко - неизвестный сообщил о минировании автомобиля, кто-то бросал дымовые шашки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители рассказали, что в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение, что во время выступления Тимошенко, в припаркованном за сценой автомобиле Audi произойдет взрыв. Туда прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, они осмотрели место происшествия и эвакуировали автомобиль.

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В МВД добавили, что во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече. Их задержали сотрудники полиции. Кроме этого, еще у пятерых человек, находившихся на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции.

По факту срыва встречи с избирателями Белой Церкви Тимошенко открыто уголовное производство.