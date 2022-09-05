Вступление в ЕС. Шмыгаль надеется на положительную оценку Еврокомиссии до конца года

Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского Союза для получения положительной оценки Еврокомиссии до конца текущего года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе, передает пресс-служба Кабмина.

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"Украина готова выполнить всю необходимую работу по приближению начала предвступительных переговоров. Работаем над выполнением всех рекомендаций ЕС по получению положительной оценки Еврокомиссии до конца года", – заявил премьер.

Шмыгаль уверен, что эти шаги позволят уже в скором времени начать работу по старту переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сейчас, по его словам, идет работа над внедрением "безвизов" – таможенного, промышленного, транспортного и над дальнейшей интеграцией в энергетическое, цифровое, роуминговое, платежное пространства ЕС.

Он поблагодарил ЕС за приглашения на вступление в Конвенцию о режиме общего транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами. По его словам, Украина готова к ним присоединиться уже с 1 октября.

"В то же время просим о создании автоматизированного обмена таможенными декларациями, что важно в контексте введения таможенного безвиза с ЕС", – сказал Шмыгаль.

Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных. Одним из требований было назначение глав НАБУ и САП. Конкурс на руководителя НАБУ все еще не проведен, а в ЦПК заявляют, что "слуги" пытаются его сорвать.

Сегодня в Брюсселе проходит первое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС в статусе кандидата. Шмыгаль сообщил о подписании пяти евроинтеграционных соглашений.

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Оксана Житнюк

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