В ЦПК опасаются срыва конкурса на руководителя НАБУ из-за нового законопроекта "слуг"

Нардеп от Слуги народа Андрей Клочко подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об унификации требований к руководителям отдельных госорганов. В Центре противодействия коррупции утверждают, что этим законопроектом "слуги" якобы будут срывать конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

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Документ должен унифицировать требования к руководству нескольких государственных органов – в частности, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Законопроект №7654 сегодня был рассмотрен на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, главой которого является сам Клочко. Комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект.

"Действующий закон прямо запрещает подаваться кандидатам, которые последние два года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь это условие отменяют: достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед подачей на конкурс", – заявили в ЦПК, предположив, что "слуги" попытаются "протянуть" на должность "своего человека".

В ЦПК заявили, что голосование за основу состоится, скорее всего, уже во вторник, а также напомнили, что инициатор законопроекта Андрей Клочко сам является фигурантом дела НАБУ.

Год назад о Клочко рассказывали в Bihus.info. По данным журналистов, когда Клочко прошел в Раду, у матери нардепа появилось две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и автомобиль Tesla суммарной стоимостью около 14,5 млн грн. Сам он в ответ заявил, что маме помогает его сестра, "она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес". После этого журналисты провели еще одно расследование и заявили, что у сестры нардепа нет никакого бизнеса.

Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности, вел дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем только 19 июля 2022-го.

29 июля Кабмин фактически разблокировал работу комиссии по отбору главы НАБУ, разрешив международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии после завершения работы в конкурсе на главу САП.

Оксана Житнюк

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