Нардеп от Слуги народа Андрей Клочко заявил, что не имеет отношения к дорогой недвижимости своей матери, которая у нее появилась за время его депутатства. По его словам, матери помогла его сестра – она "обеспеченный человек", у нее есть свой медицинский бизнес. Однако bihus.info утверждает, что это не соответствует действительности.

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Журналисты провели расследование и заявили, что "нардеп всем соврал". По данным bihus.info, у сестры нардепа Елены Грузицкой нет своего бизнеса, она не регистрировалась ФОПом и является сотрудницей стоматологической клиники. Официально она зарабатывает там 9000 грн, еще 1300 грн – в другой клинике.

Не нашли никакого бизнеса журналисты и у мужа Грузицкой – он работает в компании, которая занимается производством алюминиевых профилей. Официальная зарплата на предприятии составляет 28 000 гривен.

Тем не менее, по данным журналистов, сестра нардепа в августе купила две квартиры в киевском ЖК Ривьера на сумму около 4 млн грн. В тот же день мать Клочко тоже купила две квартиры в этом ЖК. Также у сестры нашли квартиру в ЖК Бавария в Крюковщине Киевской области, которая может стоить около 1 млн грн, и трехкомнатную квартиру на Троещине. Квартиры с ремонтом в этом доме стоят около 2,5 млн грн.

По данным журналистов, сумма приобретенных активов матери и сестры нардепа может достигать 20 млн грн.

СПРАВКА. Андрей Клочко прошел в Раду в 2019-м по Андрей Клочко прошел в Раду в 2019-м по спискам Слуги народа. Он возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До депутатства Клочко был частным предпринимателем, его основным видом деятельности была торговля книгами в спецмагазинах.

7 сентября 2021-го журналисты Bihus.info сообщали, что за два последних года у матери Клочко появилось две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и автомобиль суммарной стоимостью около 14,5 млн грн.

Клочко отреагировал - заявил, что маме помогает его сестра, "она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес".

Оксана Житнюк

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