ВСУ бьют по россиянам под Запорожьем. Росгвардия оборудует позиции под Херсоном – Генштаб
Украинские Силы обороны нанесли удары по подразделениям российских войск в Запорожской области. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о результатах ударов в Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Воскресенке. В Херсонской области Росгвардия задействована в инженерном оборудовании позиций оккупантов.
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"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника", – сообщает Генштаб.
В результате точечных ударов украинской артиллерии в Мелитополе ранены более 40 оккупантов.
В Бердянске уничтожен склад боеприпасов армии РФ.
В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, в Васильевке – до 25 раненых.
Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, сообщает Генштаб.
Также Генштаб сообщает, что во временно оккупированном Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций возле города. Одновременно в Крым вывозятся коллаборанты и их семьи.
- По данным Генштаба, с 24 февраля по 17 октября россияне потеряли в войне против Украины около 65 320 убитыми и тысячи единиц техники и вооружения.
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