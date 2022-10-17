ВСУ бьют по россиянам под Запорожьем. Росгвардия оборудует позиции под Херсоном – Генштаб

Украинские Силы обороны нанесли удары по подразделениям российских войск в Запорожской области. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о результатах ударов в Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Воскресенке. В Херсонской области Росгвардия задействована в инженерном оборудовании позиций оккупантов.

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"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника", – сообщает Генштаб.

В результате точечных ударов украинской артиллерии в Мелитополе ранены более 40 оккупантов.

В Бердянске уничтожен склад боеприпасов армии РФ.

В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, в Васильевке – до 25 раненых.

Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, сообщает Генштаб.

Также Генштаб сообщает, что во временно оккупированном Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций возле города. Одновременно в Крым вывозятся коллаборанты и их семьи.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 17 октября россияне потеряли в войне против Украины около 65 320 убитыми и тысячи единиц техники и вооружения.

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Оксана Житнюк

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