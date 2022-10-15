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Подоляк: Путин ждет, что военные РФ вгрызутся в Херсон зубами, но они заняты мародерством

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 19:50
Подоляк: Путин ждет, что военные РФ вгрызутся в Херсон зубами, но они заняты мародерством - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут "вгрызаться" в Херсон, пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог сохранить лицо. Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегства. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", – написал Подоляк.

Сегодня полиция Херсонской области сообщила, с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными. Оккупанты угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.

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Оксана Житнюк
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война Херсон мародерство михаил подоляк
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