Подоляк: Путин ждет, что военные РФ вгрызутся в Херсон зубами, но они заняты мародерством

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут "вгрызаться" в Херсон, пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог сохранить лицо. Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегства. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", – написал Подоляк.

Сегодня полиция Херсонской области сообщила, с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными. Оккупанты угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.

Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.

Британская разведка сообщает, что армия России укрепляет новую линию в Херсонской области, вероятно, оккупанты ожидают боев и за сам Херсон.

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Оксана Житнюк

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